Щетка с жесткой щетиной обеспечивает бережную и вместе с тем тщательную очистку как промышленных фасадов, так и напольных покрытий, находящихся на открытом воздухе (например, деревянных и каменных). Она легко устанавливается непосредственно на струйных трубках или на предлагаемых Kärcher телескопических штангах для чистки фасадов с проходящим внутри водопроводным шлангом. Щетка снабжена встроенным соплом высокого давления (25°), а также комплектом сопел для использования с обычной водопроводной водой. Для обеспечения оптимального давления прижима предусмотрена дополнительная опорная щетина.