Запасной пистолет "Best" с мягкой рукояткой
Высококачественный пистолет с накладками из мягкой резины, обеспечивающий комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления вставляется в быстродействующий разъем пистолета (с системой Quick Connect).
Особенности и преимущества
Запасной пистолет для моек высокого давления Керхер серий K2-K7 выпуска после 2008 года, с системой Quick Connect
- Легкая замена пистолета высокого давления
Система Quick Connect
- Система быстрого соединения для легкого соединения пистолета и шланга высокого давления.
Байонетное соединение
- Позволяет подключать все аксессуары Керхер
Резиновая накладка
- Повышенное удобство выполнения работ.
Использование чистящего средства с помощью подачи под низким давлением
- Легкое нанесение чистящих средств.
- Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Предохранитель
- Курок пистолета блокируется.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,391
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,459
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|440 x 193 x 40
