Запасной пистолет "Best" с мягкой рукояткой

Высококачественный пистолет с накладками из мягкой резины, обеспечивающими комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления вставляется в быстродействующий разъем пистолета (Quick Connect).

Высококачественный пистолет с накладками из мягкой резины, обеспечивающий комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления вставляется в быстродействующий разъем пистолета (с системой Quick Connect).

Особенности и преимущества
Запасной пистолет для моек высокого давления Керхер серий K2-K7 выпуска после 2008 года, с системой Quick Connect
  • Легкая замена пистолета высокого давления
Система Quick Connect
  • Система быстрого соединения для легкого соединения пистолета и шланга высокого давления.
Байонетное соединение
  • Позволяет подключать все аксессуары Керхер
Резиновая накладка
  • Повышенное удобство выполнения работ.
Использование чистящего средства с помощью подачи под низким давлением
  • Легкое нанесение чистящих средств.
  • Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Предохранитель
  • Курок пистолета блокируется.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,391
Масса (с упаковкой) (кг) 0,459
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 440 x 193 x 40

Видео

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026