Высококачественный пистолет с накладками из мягкой резины, обеспечивающий комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого давления вставляется в быстродействующий разъем пистолета (с системой Quick Connect).