Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива
Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2 . Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.
Особенности и преимущества
Очень прочный
- Гарантия долгого срока службы.
Редуктор
- Имеется возможность подключения к двум размеров резьбы
Спецификации
Технические характеристики
|Размер резьбы
|G3/4 + G1/2
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,014
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,023
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|48 x 33 x 33
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Огород
- Горшечные растения
- Декоративные растения
- Садовый инвентарь