Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива

Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2 . Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.

Штуцер с резьбой G3/4 и адаптером под резьбу G1/2 . Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.

Особенности и преимущества
Очень прочный
  • Гарантия долгого срока службы.
Редуктор
  • Имеется возможность подключения к двум размеров резьбы
Спецификации

Технические характеристики

Размер резьбы G3/4 + G1/2
Цвет черный
Масса (кг) 0,014
Масса (с упаковкой) (кг) 0,023
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 48 x 33 x 33

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.

Области применения
  • Полив сада
  • Огород
  • Горшечные растения
  • Декоративные растения
  • Садовый инвентарь
