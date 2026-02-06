Фильтр HEPA 13 для VC 3
Гигиенический фильтр HEPA 13 (EN 1822: 1998) для мультициклонного пылесоса Kärcher VC 3 безопасно и надежно фильтрует самую мелкую пыль, в том числе частицы, вызывающие аллергию.
Особенности и преимущества
Высокая эффективность фильтрации
Идеально подходит для страдающих аллергией
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,061
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,113
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|125 x 125 x 29
Области применения
- Сухой мусор