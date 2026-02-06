Фильтр HEPA 13 для VC 3

Гигиенический фильтр HEPA 13 (EN 1822: 1998) для мультициклонного пылесоса Kärcher VC 3 безопасно и надежно фильтрует самую мелкую пыль, в том числе частицы, вызывающие аллергию.

Особенности и преимущества
Высокая эффективность фильтрации
Идеально подходит для страдающих аллергией
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет Белый
Вес (кг) 0,061
Вес (с упаковкой) (кг) 0,113
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 125 x 125 x 29
Совместимая техника
Области применения
  • Сухой мусор
