Filter packaged HEPA 13 VC 3
Filtrul de igienă HEPA (EN 1822:1998) pentru aspiratorul multi-ciclon Kärcher VC 3 filtrează în siguranță și complet murdăria cea mai fină, cum ar fi polenul și particulele care declanșează alergiile. Acest lucru înseamnă că aerul evacuat este mai curat decât aerul din încăpere. Ideal pentru cei care suferă de alergii!
Caracteristici si beneficii
Putere de filtrare de înaltă eficienţă
Ideal pentru cei care suferă de alergii!
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|125 x 125 x 29
Domenii de intrebuintare
- Murdărie uscată