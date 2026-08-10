Комплект для присоединения к домовым␍трубопроводам G 3/4

Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным системам. Использование соединительного шланга обеспечивает значительное уменьшение вибраций и уровня шума. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и трубопроводов G3/4. Длина 1,5 м, диаметр 1/2".

Особенности и преимущества
Гибкий шланг
  • Уменьшение вибрации и шума при соединении со стационарными водопроводными системами
Соединение для стационарных водопроводных систем
  • Мы рекомендуем использовать гибкий шланг для подключения насоса к трубопроводу
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,32
Вес (с упаковкой) (кг) 0,43
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 219 x 59 x 246

Оснащение

  • Аксессуары из ассортимента Kärcher Perfect Connect
Области применения
  • Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
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Created with AI (artificial intelligence)

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