Моющая насадка для мягкой мебели
Для очистки мягкой мебели и автомобильных сидений на глубину волокон. Рабочая ширина 110 мм. Ручная насадка для пылесосов. Идеально подходит для глубокой очистки оббивки, например кресел, диванов, кушеток и автомобильных сидений. Подходит для SE 3001, SE 4001 и SE 4002.
Особенности и преимущества
Функция экстракции
- Для глубокой очистки ворса
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,118
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,188
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|153 x 113 x 75
Области применения
- Обивка