Для очистки мягкой мебели и автомобильных сидений на глубину волокон. Рабочая ширина 110 мм. Ручная насадка для пылесосов. Идеально подходит для глубокой очистки оббивки, например кресел, диванов, кушеток и автомобильных сидений. Подходит для SE 3001, SE 4001 и SE 4002.

Особенности и преимущества
Функция экстракции
  • Для глубокой очистки ворса
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет Белый
Вес (кг) 0,118
Вес (с упаковкой) (кг) 0,188
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 153 x 113 x 75
Совместимая техника
Области применения
  • Обивка
