Duza spray - extractie pentru curatarea tapiteriei

Duza spray - extractie . Ideala pentru curatarea profunda a mobilierului tapitat si a scaunelor de masina.

Duza manuala pentru aspiratoare umede. Ideala pentru curatarea in profunzime, ex. fotolii, canapele, autocare si locuri pe scaune. Latime de lucru 110 m. Adecvat pentru SE 3001, SE 4001 si SE 4002.

Caracteristici si beneficii
Functie de spalare si aspirare
  • Pentru curatare in adancimea fibrelor

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 153 x 113 x 75
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Tapițerie
