Моющая насадка XXL "2 в 1"
Увеличенная моющая насадка «2 в 1» позволяет очищать мягкую мебель и ковры среднего размера без особых усилий и в два раза быстрее по сравнению с обычной моющей насадкой для мягкой мебели.
Инновационная увеличенная моющая насадка «2 в 1» в сочетании с удлинительными трубками обеспечивает расслабленную вертикальную позу тела при очистке ковров среднего размера. Расположенные на рукоятке элементы управления помогают очищать мягкую обивку мебели и многие другие текстильные поверхности в два раза быстрее по сравнению с обычной моющей насадкой для мягкой мебели. Именно это делает увеличенную моющую насадку идеальным вариантом для глубокой очистки ковров и различных текстильных поверхностей – без особых усилий и при минимальных временных затратах. Подходит для моющих пылесосов Kärcher SE 3 Compact.
Особенности и преимущества
Подходит для моющих пылесосов Kärcher SE 3 Compact
Насадка увеличенной ширины
- Очистит мягкую мебель и ковры большого размера в два раза быстрее, чем обычная моющая насадка для мягкой мебели.
- Великолепный результат при минимальных временных затратах.
Функция экстракции
- Для тщательной, глубокой очистки ковров, мягкой мебели и текстильных поверхностей любого рода.
Прозрачное смотровое окошко
- Обеспечивает постоянный контроль процесса чистки.
Испытанная технология экстракции от Kärcher
- Для оптимальных результатов уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Черный
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,925
Области применения
- Ковры
- Обивка