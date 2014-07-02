Набор салфеток для кухни, 4 шт.

2 мягкие половые тряпки из плюша и 1 мягкая обтяжка из плюша для ручной насадки (обеспечивает улучшенное отделение и поглощение грязи), 1 не оставляющая полос салфетка для чистки поверхностей из нержавеющей стали и ухода за ними.

2 мягкие половые тряпки из плюша и 1 мягкая обтяжка из плюша для ручной насадки (обеспечивает улучшенное отделение и поглощение грязи), 1 не оставляющая полос салфетка для чистки поверхностей из нержавеющей стали и ухода за ними. Специальная салфетка для чистки поверхностей на кухне.

Особенности и преимущества
Салфетка для очистки нержавеющей стали из высококачественного микроволокна
  • Полировка без разводов, очень хорошее впитывание воды
Мягкая салфетка для пола из высококачественного микроволокна
  • Оптимальное очищение, высокая абсорбция; микрофибра - гарантия результата на всех твердых поверхностях
Мягкая обтяжка для ручной насадки из высококачественного микроволокна
  • Оптимальное очищение, высокая абсорбция; микрофибра - гарантия результата на всех твердых поверхностях
Высококачественная микрофибра
  • Возможна машинная стирка при 60° C
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,124
Вес (с упаковкой) (кг) 1,965
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 400 x 110 x 6
Совместимая техника
Области применения
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Смеситель для умывальника / раковины
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
  • Твердые полы
  • Холодильник (внутри / снаружи)
  • Внутренности шкафов, ящиков
  • Кафель
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Created with AI (artificial intelligence)

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Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
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