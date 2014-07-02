Набор салфеток для кухни, 4 шт.
2 мягкие половые тряпки из плюша и 1 мягкая обтяжка из плюша для ручной насадки (обеспечивает улучшенное отделение и поглощение грязи), 1 не оставляющая полос салфетка для чистки поверхностей из нержавеющей стали и ухода за ними.
2 мягкие половые тряпки из плюша и 1 мягкая обтяжка из плюша для ручной насадки (обеспечивает улучшенное отделение и поглощение грязи), 1 не оставляющая полос салфетка для чистки поверхностей из нержавеющей стали и ухода за ними. Специальная салфетка для чистки поверхностей на кухне.
Особенности и преимущества
Салфетка для очистки нержавеющей стали из высококачественного микроволокна
- Полировка без разводов, очень хорошее впитывание воды
Мягкая салфетка для пола из высококачественного микроволокна
- Оптимальное очищение, высокая абсорбция; микрофибра - гарантия результата на всех твердых поверхностях
Мягкая обтяжка для ручной насадки из высококачественного микроволокна
- Оптимальное очищение, высокая абсорбция; микрофибра - гарантия результата на всех твердых поверхностях
Высококачественная микрофибра
- Возможна машинная стирка при 60° C
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,124
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,965
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 110 x 6
Области применения
- Рабочие поверхности на кухне
- Смеситель для умывальника / раковины
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели
- Твердые полы
- Холодильник (внутри / снаружи)
- Внутренности шкафов, ящиков
- Кафель