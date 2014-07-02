Set prosop abur + bucatarie curata
Set de carpe din micro fibre pentru utilizarea optimala a curatitorului cu aburi in zona bucatariei.
Setul de lavete din microfibra contine doua lavete de pardoseala din microfibra moale din fetru, o husa moale din microfibra de fetru pentru instrumentul manual - ideale pentru desprinderea si legarea murdariei grosiere, ex. de pe aragazuri. Lavete speciale pentru utilizarea aparatului de curatat cu aburi in bucatarii. Laveta suplimentara din microfibra pentru otel inoxidabil pentru curatarea tuturor suprafetelor din otel inoxidabil.
Caracteristici si beneficii
Lavete pentru otel inoxidabil din microfibra de inalta calitate
- Rezultate de polisare fara urme, absorbtie excelenta a apei
Lavete moi de podea din microfibra fina.
- Solutie optima de indepartare a mizeriei, colectare a mizeriei: microfibrele garanteaza rezultate bune de curatare pe toate suprafetele tari.
Husa moale pentru duza manuala din bumbac de inalta calitate
- Solutie optima de indepartare a mizeriei, colectare a mizeriei: microfibrele garanteaza rezultate bune de curatare pe toate suprafetele tari.
Microfibre de înaltă calitate
- Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|400 x 110 x 6
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe de lucru în bucătărie
- Chiuvetă
- Hote de evacuare
- Plite
- Podele dure
- Frigider (interior/ exterior)
- Interiorul dulapurilor, sertarelor
- Faianță