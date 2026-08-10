Щетка для чистки шерсти

Щетка для чистки шерсти питомцев тщательно убирает даже засохшую грязь.

Данная щетка предназначена для легкого удаления разного вида загрязнений с шерсти домашних животных. Мягкий резиновый материал достаточно гибкий, а стальные зубья с утолщением наверху не вызывают дискомфорта. Щетка удобно держится на руке благодаря ленте.

Особенности и преимущества
Щетка
  • Удаляет стойкую грязь с шерсти животного.
Зубцы из нержавеющей стали с выступами
  • Удобно для питомца.
Регулируемый ремешок
  • Регулируемый для разных операторов.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,088
Вес (с упаковкой) (кг) 0,106
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 131 x 83 x 50
Области применения
  • Домашние животные / собаки
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Created with AI (artificial intelligence)

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