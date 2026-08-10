Щетка для чистки шерсти
Щетка для чистки шерсти питомцев тщательно убирает даже засохшую грязь.
Данная щетка предназначена для легкого удаления разного вида загрязнений с шерсти домашних животных. Мягкий резиновый материал достаточно гибкий, а стальные зубья с утолщением наверху не вызывают дискомфорта. Щетка удобно держится на руке благодаря ленте.
Особенности и преимущества
Щетка
- Удаляет стойкую грязь с шерсти животного.
Зубцы из нержавеющей стали с выступами
- Удобно для питомца.
Регулируемый ремешок
- Регулируемый для разных операторов.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,088
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,106
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|131 x 83 x 50
Области применения
- Домашние животные / собаки