Perie de curățat animalul de companie

Periați bine blana animalelor. Peria de curățare a blănii elimină de asemenea murdăria persistenta din blană.

Cu peria de curățare a blănii, puteți pieptăna cu ușurință murdăria persistenta din blana animalului. Materialul din cauciuc plăcut si moale este flexibil și se adaptează la blana animalului. Pinii din oțel inoxidabil se simt confortabil pentru animal. Și cureaua de mână poate fi adaptată diferiților utilizatori.

Caracteristici si beneficii
Perie moale
  • Îndepărtează murdăria persistenta de pe blana animalelor.
Pinii din oțel inoxidabil.
  • Plăcut pentru animalul de companie.
Curea de mână reglabilă
  • Adaptabil pentru diferiți utilizatori.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 131 x 83 x 50
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Animale de companie/ caini
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova