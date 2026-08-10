Щетка для локальной чистки сочетает эффективность веерной водяной струи с механическим воздействием щетины, благодаря чему обеспечивается тщательная очистка труднодоступных мест, например деталей велосипедов. Она отделяет загрязнения и сразу же смывает их. Подача воды производится только при нажатом рычаге пистолета, что обеспечивает ее экономное использование, а также способствует сбережению заряда аккумулятора. Щетка устанавливается непосредственно на пистолете. Щеточная головка может быть при необходимости заменена. Щетка для локальной чистки совместима со всеми портативными мойками серии OC 3.