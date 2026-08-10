Perie de curatare in detaliu

Peria mică și eficientă pentru curățarea mobilă garantează îndepărtarea precisă a murdăriei în locurile greu accesibile. Poate fi montată direct pe pistolul cu declanșator al aparatului de spălat cu presiune.

Peria pentru curățare detaliată combină efectul unui jet de apă plat și puterea de curățare mecanică a perilor pentru o curățare temeinică a zonelor greu accesibile și înclinate, de exemplu pe biciclete. Murdăria este desprinsă și spălată în mod direct. Deoarece apa este utilizată doar atunci când este acționat declanșatorul de pe dispozitiv, consumul de apă poate fi controlat foarte eficient și individual. În acest fel, durata de viață a bateriei este economisită în același timp. Peria este montată direct pe pistolul cu declanșator. Capul periei poate fi înlocuit dacă este necesar. Peria pentru detalii fine este compatibilă cu toate aparatele mobile de curățat în aer liber OC 3.

Caracteristici si beneficii
Perie de curatare in detaliu: Perie delicată, dar eficientă pentru detalii precise
Perie delicată, dar eficientă pentru detalii precise
Îndepărtarea completă a depunerilor de murdărie chiar și în zonele greu accesibile.
Perie de curatare in detaliu: Cap de perie detașabil
Cap de perie detașabil
Ușor de montat ulterior pentru o curățare igienică în orice moment.
Perie de curatare in detaliu: Se poate monta pe pistolul de declanșare
Se poate monta pe pistolul de declanșare
Utilizare cu o singură mână pentru o mai mare flexibilitate.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 200 x 35 x 48
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova