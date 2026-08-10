Сменный фильтр Pre-Pure-Filter
Фильтр Pre-Pure выполняет функции первой и второй ступеней в 4-ступенчатой концепции фильтрации, реализованной в системе фильтрации воды WPC 120 UF.
Фильтр Pre-Pure, представляющий собой комбинацию полипропиленового и угольного фильтров, надежно удаляет из воды частицы относительно крупных размеров (> 5 мкм), тяжелые металлы и хлор. Этот фильтр выполняет функции первой и второй ступеней в концепции 4-ступенчатой фильтрации, реализованной в системе фильтрации воды Kärcher WPC 120 UF.
Спецификации
Технические характеристики
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|0,46
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,548
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|71 x 71 x 272
Области применения
- Питьевая вода