Filtru de înlocuire Pre-Pure

Filtrul Pre-Pure formează prima și a doua etapă de filtrare din conceptul de filtrare în patru etape al sistemului nostru WPC 120 UF de la Kärcher.

Filtrul Pre-Pure este o combinație între un filtru din polipropilenă și un filtru cu cărbune activ și elimină în mod sigur particulele mai mari de până la 5 µm, metalele grele, precum și clorul din apă. Filtrul Pre-Pure formează prima și a doua etapă a conceptului de filtrare în patru etape al sistemului WPC 120 UF de la Kärcher.

Specificații tehnice

Date tehnice

Greutate fără accesorii (kg) 0,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 71 x 71 x 272
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Apa potabilă
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova