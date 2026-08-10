Filtru de înlocuire Pre-Pure
Filtrul Pre-Pure formează prima și a doua etapă de filtrare din conceptul de filtrare în patru etape al sistemului nostru WPC 120 UF de la Kärcher.
Filtrul Pre-Pure este o combinație între un filtru din polipropilenă și un filtru cu cărbune activ și elimină în mod sigur particulele mai mari de până la 5 µm, metalele grele, precum și clorul din apă. Filtrul Pre-Pure formează prima și a doua etapă a conceptului de filtrare în patru etape al sistemului WPC 120 UF de la Kärcher.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|71 x 71 x 272
Domenii de intrebuintare
- Apa potabilă