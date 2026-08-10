Трехпозиционное сопло 032 (только на замену), 032
Трехпозиционное сопло с ручным переключением. Обеспечивает удобное изменение вида струи. В аппаратах с инжектором веерная струя низкого давления используется для всасывания и нанесения чистящего средства.
Трехпозиционное сопло с ручным переключением. Прочное, долговечное и нечувствительное к загрязнению. Обеспечивает удобное переключение между точечной (0°) и веерной (25°) струями высокого давления и веерной (40°) струей низкого давления. В аппаратах с инжектором веерная струя низкого давления используется для всасывания и нанесения чистящего средства. Соединение EASY!Lock.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|300
|Размер сопла ( )
|32
|Температура (°C)
|макс. 80
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,315