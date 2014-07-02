Всасывающий шланг 3,5м G1
Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры
Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|3,5
|Диаметр
|3/4″
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,768
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,863
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|415 x 400 x 55
Совместимая техника
Области применения
- Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема