Furtun de aspirare

Intaritor de conexiuni, furtun-spirala rezistent la vacuum pentru pompe de gradina, automate de apa menajera si instalatii de apa menajera. Potrivit si ca prelungire a garniturii de aspiratie sau pentru utilizarea cu filtre de aspiratie.

Furtun in spirala, complet, gata de utilizat, rezistent la vid, 3/4", 3,5 m pentru utilizare generala. Recomandat pentru conectarea la pompele de gradina si la pompele cu presiune ridicata. Ideal pentru prelungirea furtunului de aspirare sau pentru utilizarea cu filtre de aspirare. Pentru utilizare cu pompele mai sus mentionate echipate cu un filet de conectare 1" (33,3 mm).

Caracteristici si beneficii
Furtun in spirala rezistent la vid, gata de conectare
  • Permite conectarea directa la pompa si poate fi utilizat si ca prelungire a furtunului de aspirare. in plus se pot utiliza filtre de aspirare pentru a modifica modul de functionare a tubului de aspirare intr-o garnitura de furtun de aspirare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungime (m) 3,5
Diametru 3/4″
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,8
Greutate cu ambalaj (kg) 0,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 415 x 400 x 55
Domenii de intrebuintare
  • Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.
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Created with AI (artificial intelligence)

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