Осцилирующий дождеватель OS 3.220 для прямоугольных участков

Дождеватель OS 3.220 для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 9м, длина 5-14м, площадь до 120 кв.м; при 4 барах ширина полива 13м, длина 6-17 м, площадь до 220 кв.м.

Особенности и преимущества
Плавное изменение дальности орошения
Точный полив
Петля для подвешивания устройства встроена в ручку
Для простого хранения
Есть чистящая игла для форсунок
Для легкой очистки форсунок
Долговечный механизм
  • Увеличивает продолжительность работы от одного заряда и срок службы аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Площадь орошения (2 бар) 45 - 120 m²
Площадь орошения (4 бар) 80 - 220 m²
Ширина зоны орошения (2 бар) (м) 9
Ширина зоны орошения (4 бар) (м) 13
Дальность орошения (2 бар) (м) 5 - 14
Дальность орошения (4 бар) (м) 6 - 17
Цвет Черный
Вес (кг) 0,43
Вес (с упаковкой) (кг) 0,541
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 450 x 136 x 86
Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Газон
  • Средние и большие площади
Принадлежности
