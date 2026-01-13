Aspersor oscilant OS 3.220 pentru irigarea suprafetelor si gradinilor medii si mari. Acoperirea poate fi ajustata - acoperire maxima de 220 m2. Aspersor inovator cu constructie extrem de durabila. Aspersoarele Karcher sunt disponibile cu crampoane si baze cu glisiere. Noile aspersoare oscilante de la Karcher sunt acum mai usor de utilizat. Acestea se caracterizeaza prin protectie integrata SplashGuard pentru pozitionarea si alinierea practica fara a se uda. Aspersoarele Karcher se caracterizeaza prin sistemul de prindere testat si sunt usor de conectat la furtunurile de gradina. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!