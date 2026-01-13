Aspersor oscilant OS 3.220

Aspersor oscilant OS 3.220 pentru irigarea suprafetelor si gradinilor medii si mari. Posibilitati multiple de reglare. Sistem deosebit de durabil. Acoperire maxima: 220 m2

Aspersor oscilant OS 3.220 pentru irigarea suprafetelor si gradinilor medii si mari. Acoperirea poate fi ajustata - acoperire maxima de 220 m2. Aspersor inovator cu constructie extrem de durabila. Aspersoarele Karcher sunt disponibile cu crampoane si baze cu glisiere. Noile aspersoare oscilante de la Karcher sunt acum mai usor de utilizat. Acestea se caracterizeaza prin protectie integrata SplashGuard pentru pozitionarea si alinierea practica fara a se uda. Aspersoarele Karcher se caracterizeaza prin sistemul de prindere testat si sunt usor de conectat la furtunurile de gradina. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!

Caracteristici si beneficii
Reglare continua
  • Pentru o irigare precisa
Inel pentru agățarea aparatului integrat în mâner
  • Pentru depozitare / suspendare ușoară.
Angrenaj deosebit de durabil
  • Pentru o durată mai lungă de funcționare și o durată de viață îmbunătățită pentru aparat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Zona de stropire 2 bari 45 - 120 m²
Zona de stropire 4 bari 80 - 220 m²
Lățimea jetului (2 bari) (m) 9
Lăţimea jetului (4 bari) (m) 13
Suprafață acoperită (2 bar) (m) 5 - 14
Suprafață acoperită (4 bar) (m) 6 - 17
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,4
Greutate cu ambalaj (kg) 0,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 450 x 136 x 86
Aspersor oscilant OS 3.220
Aspersor oscilant OS 3.220
Aspersor oscilant OS 3.220
Aspersor oscilant OS 3.220

Video

Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Gazon
  • Suprafețe medii până la mari
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova