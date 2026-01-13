Комплект для полива с многофункциональным пистолетом Plus

Готовый комплект для разнообразного полива: многофункциональный пистолет Plus,штуцер на кран и 2 универсального коннектора (один из них с аквастопом).

Один комплект для различных задач полива. Многофункциональный пистолет Plus (арт. 2.645-269.0) с инновационной мембранной технологией, разработанная Kärcher гарантирует отсутствие подтеков головки распылителя при каждом использовании - даже при изменении вида струи. Если необходимо, мембрану на распыляющей головке можно извлечь и очистить. Вращающаяся ручка - с помощью замка курок можно зафиксировать спереди или сзади ручки, что позволяет использовать распылитель с индивидуальными комфортными настройками. Повышенные эргономичность и защищенность благодаря элементам из мягкого полимера. Эта модель имеет 4 вида струй: леечная, веерная, аэрозольная, точечная. Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.). Простая фиксация рычага для непрерывного полива. Кроме того, комплект содержит 2 универсальных коннектора Plus, один из них с функциев аквастоп,а также штуцер для крана G3/4" с переходником на 1/2". Все распылители Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения и легко подключаются к садовому шлангу с помощью коннектора.

Особенности и преимущества
Специальная технология мембраны
  • Предотвращает подтекание, в том числе при смене формы струи или остановке подачи воды.
Поворотная ручка
  • Индивидуальные настройки с помощью поворота поливочной головки
Эргономичный клапан
  • Регулирование потока воды в насадке одной рукой.
Легкая блокировка ручки триггера
  • Для комфортного постоянного полива.
Четыре опционных режимов распыления с функцией блокировки: душ, плоская струя, аэратор, туман
  • Правильный режим полива для каждого области применения.
Мягкие пластиковые элементы
  • Для противоскольжения, большего комфорта и защиты от повреждений.
Съемный поливочный диск
  • Для очистки заблокированных сопел мембраны.
Аквастоп
  • Для безопасного подсоединения аксессуаров к шлангу без брызг
Универсальное соединение (1/2", 5/8", 3/4")
  • Подходит для всех существующих садовых шлангов
Клик-система
  • Подходит для всех известных брендов
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Желтый
Вес (кг) 0,22
Вес (с упаковкой) (кг) 0,349
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 192 x 70 x 162

Оснащение

  • Количество струй: 4
  • Поворотная ручка
  • Фиксатор на рукоятке
  • Возможность регулировки объема воды
  • Функция самопромывки
  • Мягкие пластиковые элементы
  • Вид струи: аэрозольная
  • Вид струи: горизонтальная веерная
  • Вид струи: точечная
  • Вид струи: леечная
Комплект для полива с многофункциональным пистолетом Plus
