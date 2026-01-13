Один комплект для различных задач полива. Многофункциональный пистолет Plus (арт. 2.645-269.0) с инновационной мембранной технологией, разработанная Kärcher гарантирует отсутствие подтеков головки распылителя при каждом использовании - даже при изменении вида струи. Если необходимо, мембрану на распыляющей головке можно извлечь и очистить. Вращающаяся ручка - с помощью замка курок можно зафиксировать спереди или сзади ручки, что позволяет использовать распылитель с индивидуальными комфортными настройками. Повышенные эргономичность и защищенность благодаря элементам из мягкого полимера. Эта модель имеет 4 вида струй: леечная, веерная, аэрозольная, точечная. Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.). Простая фиксация рычага для непрерывного полива. Кроме того, комплект содержит 2 универсальных коннектора Plus, один из них с функциев аквастоп,а также штуцер для крана G3/4" с переходником на 1/2". Все распылители Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения и легко подключаются к садовому шлангу с помощью коннектора.