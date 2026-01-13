Комплект для полива с многофункциональным пистолетом Plus
Готовый комплект для разнообразного полива: многофункциональный пистолет Plus,штуцер на кран и 2 универсального коннектора (один из них с аквастопом).
Один комплект для различных задач полива. Многофункциональный пистолет Plus (арт. 2.645-269.0) с инновационной мембранной технологией, разработанная Kärcher гарантирует отсутствие подтеков головки распылителя при каждом использовании - даже при изменении вида струи. Если необходимо, мембрану на распыляющей головке можно извлечь и очистить. Вращающаяся ручка - с помощью замка курок можно зафиксировать спереди или сзади ручки, что позволяет использовать распылитель с индивидуальными комфортными настройками. Повышенные эргономичность и защищенность благодаря элементам из мягкого полимера. Эта модель имеет 4 вида струй: леечная, веерная, аэрозольная, точечная. Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.). Простая фиксация рычага для непрерывного полива. Кроме того, комплект содержит 2 универсальных коннектора Plus, один из них с функциев аквастоп,а также штуцер для крана G3/4" с переходником на 1/2". Все распылители Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения и легко подключаются к садовому шлангу с помощью коннектора.
Особенности и преимущества
Специальная технология мембраны
- Предотвращает подтекание, в том числе при смене формы струи или остановке подачи воды.
Поворотная ручка
- Индивидуальные настройки с помощью поворота поливочной головки
Эргономичный клапан
- Регулирование потока воды в насадке одной рукой.
Легкая блокировка ручки триггера
- Для комфортного постоянного полива.
Четыре опционных режимов распыления с функцией блокировки: душ, плоская струя, аэратор, туман
- Правильный режим полива для каждого области применения.
Мягкие пластиковые элементы
- Для противоскольжения, большего комфорта и защиты от повреждений.
Съемный поливочный диск
- Для очистки заблокированных сопел мембраны.
Аквастоп
- Для безопасного подсоединения аксессуаров к шлангу без брызг
Универсальное соединение (1/2", 5/8", 3/4")
- Подходит для всех существующих садовых шлангов
Клик-система
- Подходит для всех известных брендов
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,22
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,349
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|192 x 70 x 162
Оснащение
- Количество струй: 4
- Поворотная ручка
- Фиксатор на рукоятке
- Возможность регулировки объема воды
- Функция самопромывки
- Мягкие пластиковые элементы
- Вид струи: аэрозольная
- Вид струи: горизонтальная веерная
- Вид струи: точечная
- Вид струи: леечная
Видео