Un singur kit pentru o mulțime de sarcini de udare. Pistolul de pulverizare multifuncțional se adaptează diferitelor cerințe ale diferitelor plante. Pistol de pulverizare multifuncțional model Plus (nr. 2.645-269.0) permite udarea fără picurare și are 4 modele de pulverizare: duș, punctiform și jet plat, precum și ceață fină pulverizată. Acest lucru permite pistolului de pulverizare multifuncțional să gestioneze nu numai sarcinile de udare, ci și sarcinile de curățare ușoară. Mânerul rotativ cu declanșator blocabil poate fi îndreptat înainte sau înapoi, permițând confortul individual de operare, caracteristic Kärcher. În plus, setul conține 2 racorduri universale Plus de înaltă calitate cu zonă de prindere — unul include sistemul Aqua Stop — precum și o piesă de conectare la robinet G3/4" cu reducție G1/2". Datorită sistemului practic Aqua Stop, atunci când duza este îndepărtată și robinetul este deschis apa nu va curge. Conectorii pot fi de asemenea utilizați cu toate diametrele convenționale ale furtunurilor de grădină. Apropo: Duzele și conectorii de la Kärcher sunt compatibili cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectați la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.