Set de stropit cu pistol multifuncțional
Realizat pentru o varietate de aplicații de udare în grădină: pistolul de pulverizare multifuncțional include un adaptor pentru robinet și 2 conectori cu manșon de prindere (unul cu dispozitiv Aqua Stop).
Un singur kit pentru o mulțime de sarcini de udare. Pistolul de pulverizare multifuncțional se adaptează diferitelor cerințe ale diferitelor plante. Pistol de pulverizare multifuncțional model Plus (nr. 2.645-269.0) permite udarea fără picurare și are 4 modele de pulverizare: duș, punctiform și jet plat, precum și ceață fină pulverizată. Acest lucru permite pistolului de pulverizare multifuncțional să gestioneze nu numai sarcinile de udare, ci și sarcinile de curățare ușoară. Mânerul rotativ cu declanșator blocabil poate fi îndreptat înainte sau înapoi, permițând confortul individual de operare, caracteristic Kärcher. În plus, setul conține 2 racorduri universale Plus de înaltă calitate cu zonă de prindere — unul include sistemul Aqua Stop — precum și o piesă de conectare la robinet G3/4" cu reducție G1/2". Datorită sistemului practic Aqua Stop, atunci când duza este îndepărtată și robinetul este deschis apa nu va curge. Conectorii pot fi de asemenea utilizați cu toate diametrele convenționale ale furtunurilor de grădină. Apropo: Duzele și conectorii de la Kärcher sunt compatibili cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectați la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie specială a membranei
- Asigură utilizarea fără picurare, chiar și în timpul schimbării modelului de pulverizare și după decuplarea furtunului de alimentare cu apă.
Mâner rotativ
- Operare individualizată cu mânerul declanșatorului îndreptat înainte sau înapoi.
Supapă ergonomică de comandă
- Reglarea debitului pe duză cu o singură mână.
Blocare facilă a mânerului declanșatorului
- Pentru udare comodă și continuă.
Patru modele selectabile de pulverizare cu funcție de blocare: duș, jet plat, jet aerator, ceață pulverizată
- Modelul corect de pulverizare pentru fiecare zonă de aplicare.
Elemente din plastic moale
- Pentru rezistență la alunecare, confort sporit și protecție împotriva deteriorării.
Discul detașabil pentru duș
- Pentru curățarea membranei duzelor blocate.
Aqua Stop
- Pentru o decuplare sigura a furtunului si a accesorilor, fara stropire
Racorduri universale (1/2", 5/8", 3/4")
- Potrivit pentru toate furtunurile de gradina
Sistem cu prindere rapida
- Potrivit pentru toate marcile cunoscute
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|192 x 70 x 162
Echipament
- Numărul de moduri de stropire: 4
- Mâner rotativ
- Blocare la mâner
- Volumul de apa poate fi ajustat
- Funcție de autogolire
- Elemente din plastic moale
- Model de pulverizare: pulverizare ceață
- Model de pulverizare: jet orizontal plat
- Model de pulverizare: jet punct
- Model de pulverizare: aspersor
Video