Аппарат высокого давления HD 10/21-4 S Plus

Вертикальный аппарат для мойки холодной водой под высоким давлением. Управление датчиком давления, легко нажимаемое пусковое устройство пистолета с мягкой поверхностью захвата, с поворотным распылителем из нержавеющей стали, с баком для моющего раствора, со специальным отделением для насадок.

Трехфазный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/21-4 S Plus очень удобный в работе и предлагает рабочее давление 210 бар при максимальной пропускной способности 1000 л/ч. Благодаря вертикальной конструкции HD 10/21-4 S Plus занимает мало места и обладает прекрасной маневренностью, особенно при перемещении по ступенькам. Большие колеса обеспечивают максимальную мобильность даже в трудно проходимых местах. Неиспользуемые аксессуары безопасно хранятся в отдельном отсеке для насадок. Пистолет Easy-Press удобен в использовании, поскольку требует меньше усилий для нажима и удержания. Распылитель может перемещаться на 360° при работе на полную мощность. Среди других преимуществ аппарата следует выделить управление датчиком давления, электронную систему контроля двигателя и насоса. Встроенный бак для моющих средств имеет объем 6 литров. HD 10/21-4 S Plus был разработан для работывусловиях интенсивной ежедневной нагрузки. Химически стойкая латунная головка цилиндра и поршни из нержавеющей стали с керамическими втулками в сочетании с эффективной воздушно-водной системой охлаждения гарантируют длительный срок службы.

Особенности и преимущества
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
  • Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Качество Керхер
  • 4-х полюсный электродвигатель с водяным охлаждением
  • Латунная головка цилиндров и керамические поршни
  • Усиленный, ударопрочный пластик
Мелкоячеистый водный фильтр
  • Большой встроенный фильтр тонкой очистки воды надежно защищает насос высокого давления от частиц грязи.
  • Защищает насос высокого давления от загрязнения и продлевает срок его службы
Высокая мобильность
  • Большие прорезиненные шины для удобного перемещения
  • Легкость в перемещении
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 1000
Температура воды на входе (°C) до 60
Рабочее давление (бар/МПа) 210 / 21
Макс. давление (бар/МПа) 231 / 23,1
Потребляемая мощность (кВт) 8
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 63,6
Вес (с упаковкой) (кг) 69,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 560 x 500 x 1090

Scope of supply

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Пистолет с мягкой накладкой
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Грязевая фреза

Оснащение

  • 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
  • 3-поршневой осевой насос: с керамическими поршнями
  • Автоматическая система сброса давления
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Индикатор уровня масла
  • Латунный входной штуцер
Принадлежности
Чистящее средство
