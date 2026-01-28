Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/21-4 S PLUS

Caracteristici si beneficii
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
  • In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
  • EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Calitate Karcher dovedită
  • Electromotor în patru poli, răcit cu apă
  • Cap cilindru robust, din alama si piston din ceramica
  • șasiu din plastic, antirupere si mai dur
Filtru fin pentru apă
  • Filtrul fin pentru apa, mare si integrat, protejeaza cu incredere pompa de inalta presiune impotriva particulelor mici de mizerie
  • Protejează pompa de înaltă presiune și prelungește durata de funcționare
Mobilitate crescută
  • Roți mari gumate pentru teren denivelat și scări
  • Principiu de sac în roaba adeverit pentru un transport sigur și ergonomic

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 3
Tensiune (V) 400
Frecvență (Hz) 50
Debit transportat (l/h) 1000
Temperatura de admisie (°C) up to 60
Presiune de lucru (bar/MPa) 210 / 21
Presiunea maximă (bar/MPa) 231 / 23,1
Putere (kW) 8
Culoarea antracit
Greutatea cu accesorii (kg) 63,6
Greutate cu ambalaj (kg) 69,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 560 x 500 x 1090

Scope of supply

  • Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
  • Pistol de pulverizat manual cu SoftGrip
  • Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
  • Lance de pulverizare: 1050 mm
  • Duză de putere
  • Lance cu jet rotativ

Echipament

  • Motor in curent alternativ cu 4 poli cu apa şi racire cu apa
  • Pompa axiala cu 3 pistoane: Cu pistoane ceramice
  • Presiune de decuplare
  • Filtru fin de apa integrat
  • Geam pentru observarea nivelului de ulei
  • Fiting admisie apa din alama
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/21-4 S PLUS
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/21-4 S PLUS
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/21-4 S PLUS
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/21-4 S PLUS
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/21-4 S PLUS
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/21-4 S PLUS
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/21-4 S PLUS
Accesorii
Detergenti
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova