Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/21-4 S PLUS
Caracteristici si beneficii
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Calitate Karcher dovedită
- Electromotor în patru poli, răcit cu apă
- Cap cilindru robust, din alama si piston din ceramica
- șasiu din plastic, antirupere si mai dur
Filtru fin pentru apă
- Filtrul fin pentru apa, mare si integrat, protejeaza cu incredere pompa de inalta presiune impotriva particulelor mici de mizerie
- Protejează pompa de înaltă presiune și prelungește durata de funcționare
Mobilitate crescută
- Roți mari gumate pentru teren denivelat și scări
- Principiu de sac în roaba adeverit pentru un transport sigur și ergonomic
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|1000
|Temperatura de admisie (°C)
|up to 60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|210 / 21
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|231 / 23,1
|Putere (kW)
|8
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|63,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|69,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|560 x 500 x 1090
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Pistol de pulverizat manual cu SoftGrip
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
- Lance cu jet rotativ
Echipament
- Motor in curent alternativ cu 4 poli cu apa şi racire cu apa
- Pompa axiala cu 3 pistoane: Cu pistoane ceramice
- Presiune de decuplare
- Filtru fin de apa integrat
- Geam pentru observarea nivelului de ulei
- Fiting admisie apa din alama