Трехфазный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S.Благодаря вертикальной конструкции HD 10/25-4 S занимает меньше места, чем обычная машина и обладает прекрасной маневренностью, особенно при перемещении по ступенькам. Большие колеса обеспечивают максимальную мобильность даже в трудно проходимых местах. Неиспользуемые аксессуары безопасно хранятся в отдельном отсеке для насадок. Пистолет Easy-Press удобен в использовании, поскольку требует меньше усилий для удержания также имеет Servo Control для регулирования давления и расхода воды. Распылитель может перемещаться на 360° при работе на полную мощность. Среди других преимуществ аппарата следует выделить управление датчиком давления, который отключает насос при освобождении спускового устройства, электронную систему контроля двигателя и насоса. Встроенный бак для моющих средств имеет объем 6 литров. The HD10/25-4 S был разработан для работы в условиях интенсивной ежедневной нагрузки. Химически стойкая латунная головка цилиндра и поршни из нержавеющей стали с керамическими втулками в сочетании с эффективной водяной системой охлаждения гарантируют длительный срок службы.