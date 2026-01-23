Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S

Вертикальный аппарат высокого давления HD 10/25-4 S без подогрева воды. Servo Control для регулирования давления и расхода воды непосредственно на пусковом устройстве пистолета, управление датчиком давления, пистолет Easy-Press с мягкой поверхностью захвата, поворотный распылитель из нержавеющей стали, бак для моющего раствора, специальное отделение для насадок.

Трехфазный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S.Благодаря вертикальной конструкции HD 10/25-4 S занимает меньше места, чем обычная машина и обладает прекрасной маневренностью, особенно при перемещении по ступенькам. Большие колеса обеспечивают максимальную мобильность даже в трудно проходимых местах. Неиспользуемые аксессуары безопасно хранятся в отдельном отсеке для насадок. Пистолет Easy-Press удобен в использовании, поскольку требует меньше усилий для удержания также имеет Servo Control для регулирования давления и расхода воды. Распылитель может перемещаться на 360° при работе на полную мощность. Среди других преимуществ аппарата следует выделить управление датчиком давления, который отключает насос при освобождении спускового устройства, электронную систему контроля двигателя и насоса. Встроенный бак для моющих средств имеет объем 6 литров. The HD10/25-4 S был разработан для работы в условиях интенсивной ежедневной нагрузки. Химически стойкая латунная головка цилиндра и поршни из нержавеющей стали с керамическими втулками в сочетании с эффективной водяной системой охлаждения гарантируют длительный срок службы.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S: Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S: Качество Керхер
Качество Керхер
4-х полюсный электродвигатель с водяным охлаждением Латунная головка цилиндров и керамические поршни Усиленный, ударопрочный пластик
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S: Для увеличения безопасности
Для увеличения безопасности
Интегрированная электроника для мониторинга состояния аппарата Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения. Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
Высокая мобильность
  • Большие прорезиненные шины для удобного перемещения
  • Легкость в перемещении
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500 - 1000
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 250 / 3 - 25
Макс. давление (бар/МПа) 275 / 27,5
Потребляемая мощность (кВт) 9,2
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 67,95
Вес (с упаковкой) (кг) 73,472
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 560 x 500 x 1090

Scope of supply

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
  • 3-поршневой осевой насос: с керамическими поршнями
  • Автоматическая система сброса давления
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Электронная защита двигателя со светодиодным дисплеем
  • Индикатор уровня масла
  • Латунный входной штуцер
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S

Видео

Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова