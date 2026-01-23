Aparatul de curatat cu inalta presiune, fara incalzire, angrenat cu curent trifazic HD 10/25-4 S ofera confort in operare si o presiune de exploatare de 250 bar la o capacitate de flux maxima de 1000 l/h. Datorita constructiei verticale, HD 10/25-4 S ocupa mai nputin spatiu decat aparatele conventionale si este mult mai usor de manevrat, mai ales la urcarea si coborarea de trepte si scari. Diametrul sau mare, rotile cauciucate asigura maxim de mobilitate chiar si pe teren accidentat. Manerul poate fi ajustat la cea mai confortabila inaltime pentru utilizator. Accesoriile care nu sunt folosite pot fi depozitate in siguranta intr-un sertar separat pentru duze. Pistolul cu actionare prin apasare Easy-Press ofera un grad sporit de confort din moment ce presupune o forta redusa de tinere si operare si este echipat cu un regulator de presiune pentru reglarea confortabila a presiunii si a debitului. Lancea de pulverizare poate fi pivotata la 360° si functionand la presiune integrala. Alte caracteristici sunt comanda cu intrerupator de presiune, care opreste pompa de indata ce pistolul este eliberat si astfel prelungeste durata de viata a motorului si a pompei, si sistemul de monitorizare electric al unitatii formate din motor si pompa. Rezervorul integrat pentru detergent are o capacitate de 6 litri. Aparatul HD 10/25-4 S a fost proiectat pentru conditii dure de exploatarezilnica. Chiulasa cilindrului din alama rezistenta la chimicale si pistoanele ceramice sunt imbinate cu un sistem eficient de racire a apei-aerului pentru a garanta o durata indelungata de viata.