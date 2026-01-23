Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/25-4 S
Curatitor cu inalta presiune, fara incalzire, in pozitie verticala. Servo Control pentru reglarea presiunii si a debitului apei direct de pe pistol, intrerupator de presiune, pistol Easy-Press cu maner cu prindere moale, lance de pulverizare pivotanta din otel inoxidabil, rezervor pentru detergent, compartiment separat pentru duze.
Aparatul de curatat cu inalta presiune, fara incalzire, angrenat cu curent trifazic HD 10/25-4 S ofera confort in operare si o presiune de exploatare de 250 bar la o capacitate de flux maxima de 1000 l/h. Datorita constructiei verticale, HD 10/25-4 S ocupa mai nputin spatiu decat aparatele conventionale si este mult mai usor de manevrat, mai ales la urcarea si coborarea de trepte si scari. Diametrul sau mare, rotile cauciucate asigura maxim de mobilitate chiar si pe teren accidentat. Manerul poate fi ajustat la cea mai confortabila inaltime pentru utilizator. Accesoriile care nu sunt folosite pot fi depozitate in siguranta intr-un sertar separat pentru duze. Pistolul cu actionare prin apasare Easy-Press ofera un grad sporit de confort din moment ce presupune o forta redusa de tinere si operare si este echipat cu un regulator de presiune pentru reglarea confortabila a presiunii si a debitului. Lancea de pulverizare poate fi pivotata la 360° si functionand la presiune integrala. Alte caracteristici sunt comanda cu intrerupator de presiune, care opreste pompa de indata ce pistolul este eliberat si astfel prelungeste durata de viata a motorului si a pompei, si sistemul de monitorizare electric al unitatii formate din motor si pompa. Rezervorul integrat pentru detergent are o capacitate de 6 litri. Aparatul HD 10/25-4 S a fost proiectat pentru conditii dure de exploatarezilnica. Chiulasa cilindrului din alama rezistenta la chimicale si pistoanele ceramice sunt imbinate cu un sistem eficient de racire a apei-aerului pentru a garanta o durata indelungata de viata.
Caracteristici si beneficii
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!LockIn sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Calitate Karcher dovedităElectromotor în patru poli, răcit cu apă Cap cilindru robust, din alama si piston din ceramica șasiu din plastic, antirupere si mai dur
Pentru mai multă siguranțăSistem electronic integrat pentru monitorizarea aparatului Oprire în cazul de supra sau subtensiune Oprire în cazul scurgerilor sau a căderii unei faze
Mobilitate crescută
- Roți mari gumate pentru teren denivelat și scări
- Principiu de sac în roaba adeverit pentru un transport sigur și ergonomic
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|500 - 1000
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 250 / 3 - 25
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|275 / 27,5
|Putere (kW)
|9,2
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|68
|Greutate cu ambalaj (kg)
|73,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|560 x 500 x 1090
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
- Regulator Servo Control
Echipament
- Motor in curent alternativ cu 4 poli cu apa şi racire cu apa
- Pompa axiala cu 3 pistoane: Cu pistoane ceramice
- Presiune de decuplare
- Filtru fin de apa integrat
- Sistem electronic pentru protectia motorului cu afisaj cu LED
- Geam pentru observarea nivelului de ulei
- Fiting admisie apa din alama
Video