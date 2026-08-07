Средство для очистки ковров RM 768 OA iCapsol, 10л

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 8,5
Вес (с упаковкой) (кг) 10,86
Свойства
  • С компонентом для устранения запахов. Эффективно удаляет неприятные запахи, такие как пот, моча, никотин и т. д.
  • Очень быстро высыхает (от 20 минут)
  • Технология iCapsol: не требуется дополнительное смывание, что уменьшает время на высыхание
  • Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
  • Особенно хорошо подходит для ковромоечных машин
  • Деликатен к обрабатываемым материалам.
  • Не содержит отбеливателей
  • Улучшает гигиенические показатели
  • Придает приятный свежий запах
Средство для очистки ковров RM 768 OA iCapsol, 10л
Средство для очистки ковров RM 768 OA iCapsol, 10л
Средство для очистки ковров RM 768 OA iCapsol, 10л
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P264 После работы тщательно вымыть
Совместимая техника
Области применения
  • Текстильные поверхности
Принадлежности
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