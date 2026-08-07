Средство для очистки ковров RM 768 OA iCapsol, 10л
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|8,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,86
Свойства
- С компонентом для устранения запахов. Эффективно удаляет неприятные запахи, такие как пот, моча, никотин и т. д.
- Очень быстро высыхает (от 20 минут)
- Технология iCapsol: не требуется дополнительное смывание, что уменьшает время на высыхание
- Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
- Особенно хорошо подходит для ковромоечных машин
- Деликатен к обрабатываемым материалам.
- Не содержит отбеливателей
- Улучшает гигиенические показатели
- Придает приятный свежий запах
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P264 После работы тщательно вымыть
Области применения
- Текстильные поверхности