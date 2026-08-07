CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l

Spumă uscată CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA cu eliminator de mirosuri. Cu tehnologia de încapsulare: murdăria este încapsulată și este aspirată la următoarea curățare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 10
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 8,5
Greutate cu ambalaj (kg) 10,9
Produs
  • Cu sistem integrat pentru distrugerea mirosului. Îndepărtează sigur și eficient mirosurile neplăcute precum transpirația, urina, nicotina, s.a.
  • Durata de uscare foarte scurta ( doar 20 - 120 minute)
  • Tehnologia iCapsol: nu este necesară clătirea, astfel încât suprafețele sunt uscate rapid
  • Dizolva petele de ulei, de grasime si depunerile de minerale
  • Recomandat in principal pentru aparate de curatat covoarele cu perii sau disc
  • Acțiune de curățare blândă
  • Fără înălbitor
  • Îmbunătățește igiena podelelor
  • Miros plăcut și proaspăt
CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l
CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l
CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • H315 Provoacă iritarea pielii.
  • H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
  • P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
  • P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
  • P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
  • P332 + P313 În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.
  • P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
  • P302 + P352b ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă şi săpun.
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe textile
Accesorii
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Created with AI (artificial intelligence)

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Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
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