CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l
Spumă uscată CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA cu eliminator de mirosuri. Cu tehnologia de încapsulare: murdăria este încapsulată și este aspirată la următoarea curățare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|10
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|8,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10,9
Produs
- Cu sistem integrat pentru distrugerea mirosului. Îndepărtează sigur și eficient mirosurile neplăcute precum transpirația, urina, nicotina, s.a.
- Durata de uscare foarte scurta ( doar 20 - 120 minute)
- Tehnologia iCapsol: nu este necesară clătirea, astfel încât suprafețele sunt uscate rapid
- Dizolva petele de ulei, de grasime si depunerile de minerale
- Recomandat in principal pentru aparate de curatat covoarele cu perii sau disc
- Acțiune de curățare blândă
- Fără înălbitor
- Îmbunătățește igiena podelelor
- Miros plăcut și proaspăt
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- H315 Provoacă iritarea pielii.
- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
- P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P332 + P313 În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.
- P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
- P302 + P352b ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă şi săpun.
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe textile