Intrebuintari curatitor cu abur
Abur la putere maxima impotriva murdariei! Curatitorul cu abur va permite sa curatati murdaria de pe aproape orice tip de suprafata din casa dumneavoastra intr-un mod sigur, igienic si nedaunator mediului – pana si din cele mai mici rosturi. Nu aveti nevoie de detergenti asa ca puteti uita de dungile lasate de acestia. Aparatul nu lasa nicio urma de calcar intrucat apa este demineralizata in timpul generarii aburului.
Inlaturarea depunerilor de grasime
1. Otelul inoxidabil este la moda – dar nu arata deloc bine cu depuneri de grasime. Puteti obtine rezultate bune daca utilizati husa moale din velur si laveta galbena din microfibra (accesorii speciale) kit-ul de lavete din microfibra pentru bucatarie.
2. Daca depunerile de grasime nu sunt recente, frecati pentru a le indeparta. Intotdeauna folositi si abur in timpul acestei operatiuni.
3. Grasimea se va aduna incet pe laveta. Din acest motiv este bine sa schimbati laveta din cand in cand.
4. Suprafata este apoi curatata pe sectiuni : duza intr-o mana si laveta curata in cealalta mana.
Curatarea rosturilor
1. Aceasta duza este special creata pentru curatarea rosturilor de faianta sau gresie; ii puteti atasa o perie rotunda daca este necesar.
2. Puteti indeparta chiar si depunerile uscate aplicand aburul direct pe ele si frecand energic.
3. Dupa curatarea cu abur, uscati suprafata cu o carpa uscata. Nota pentru rosturi din silicon: aplicati abur doar pentru scurt timp pentru a evita deteriorarea materialului.
Curatarea plitelor si a aragazurilor
1. Plitele din sticla-ceramica reprezinta o problema pentru majoritatea metodelor de curatare – dar nu si pentru curatitoarele cu abur. Puteti atasa periei rotunde un burete spirala din inox. Puteti gasi astfel de bureti in orice magazin cu produse pentru casa.
2. Daca folositi curatitorul cu abur nu trebuie sa va mai faceti griji pentru zgarieturi. Aburul formeaza un strat lubrifiant in timpul curatarii, protejand plita. Rosturile si marginile plitei pot fi curatate cu ajutorul periei pentru rosturi fara husa.
Curatarea racordurilor
1. Folositi numai peria pentru rosturi pentru a nu zgaria racordurile din crom sau inox. Tineti curatitorul aproape de obiectul pe care doriti sa il curatati si asteptati pana ce calcarul se descompune. Daca tot nu reusiti sa il miscati sau daca este intr-o pozitie ciudata, puteti atasa o perie duzei. Frecati zona in timp ce aplicati jeturi puternice de abur.
2. Pentru straturile mai groase de calcar, aplicati otet si lasati-le sa se inmoaie timp de aproximativ cinci minute.
Curatarea ferestrelor cu duza pentru ferestre
1. Inainte de a folosi curatitorul cu abur pentru prima oara, efectuati o curatare in profunzime: stergeti intreaga suprafata cu o laveta uda si duza manuala si apoi stergeti cu o laveta uscata.
Sfat pentru iarna: incalziti in prealabil geamurile foarte reci de la o distanta de aproximativ 5 cm.
2. Aburiti suprafata de sticla folosind duza pentru ferestre si stergeti de sus in jos folosind lamela duzei pentru ferestre.
3. Daca doriti sa curatati ferestrele exterioare, retineti: curatitoarele cu abur au fost concepute pentru interior si nu ar trebui utilizate in exterior din motive de siguranta! Asa cum puteti vedea in figura, aceasta problema poate fi rezolvata.
4. Urmatoarele curatari, dupa aceasta curatare initiala, vor fi mult mai usoare: curatati intreaga suprafata atat in interior cat si in exterior de sus in jos, folosind duza pentru ferestre pe fasii de 10 cm.
5. Stergeti fereastra folosind lamela pe fasii, pornind de sus in jos – si cand ajungeti jos, mai stergeti o data transversal. Pentru a evita formarea darelor stergeti lamela periodic cu o carpa.
6. Daca dupa folosirea lamelei observati cateva picaturi pe geam – nicio problema. Le puteti sterge cu carpa fara sa lasati nicio dunga.
Curatarea ferestrelor cu duza point jet si lamela
1. La fel ca si in cazul curatarii cu duza pentru ferestre: mai intai efectuati o curatare in profunzime.
2. Apoi aplicati aburul pe suprafata de sticla de sus in jos folosind duza pentru rosturi.
3. Treceti de mai multe ori lamela pe geam, de sus in jos, pentru a sterge apa condensata.
4. Apoi stergeti restul de umezeala cu o carpa - gata!
Curatarea gresiei
1. Pentru curatare intermediara si post-curatare va recomandam sa folositi o carpa pe care o puteti impaturi si intinde strans peste duza pentru podea. De asemenea, pentru o curatare mai buna puteti folosi laveta din microfibra (accesoriu special).
2. Dupa eliberarea aburului miscati repede duza inainte si inapoi; aburul nu trebuie eliberat neaparat continuu. Pentru curatarea rosturilor nu miscati duza doar in unghiuri drepte ci si
pe diagonala.
Curatarea podelelor laminate
1. Cu ajutorul curatitoarelor cu control al cantitatii de abur eliberat (cea mai mica setare), puteti curata si podele laminate sau parchet (nu cerat sau cu finisaj pe baza de ulei!). Folositi doua lavete (= 4 straturi), pentru a va asigura ca zona intra in contact direct cu cat mai putin abur.
2. Folositi numai SC 1702 in modul abur si nu aplicati abur in acelasi punct pentru prea mult timp. Asigurati-va ca nu se formeaza baltoace. Umezeala reziduala
se va usca repede fara a lasa urme.
Calcat
1. Atunci cand vreti sa calcati cu abur, setati fierul de calcat la temperatura maxima. Daca folositi jetul continuu de abur, hainele dumneavoastra nu se vor supraincalzi – fie ca sunt facute din bumbac, matase sau panza.
2. Talpa fier de calcat anti-aderenta ca accesoriu special: previne aparitia zonelor lucioase pe materialele delicate sau inchise la culoare (ca de exemplu panza). De acum nu mai trebuie sa calcati pe dos tricourile cu imprimeuri.
3. Presiunea aburul este atat de mare incat nu este nevoie sa calcati nici macar blugii grosi pe ambele parti- Doar miscati usor fierul de calcat de-a lungul materialului apasand usor si presiunea aburului va face toata treaba in locul dumneavoastra.
Improspatarea hainelor
1. Chiar si improspatarea hainelor este floare la ureche gratie duzei pentru ingrijirea textilelor. Puteti scapa de cutele de pe perdele si haine fara a fi nevoita sa folositi o masa de calcat. Orice miros neplacut este de asemenea eliminat. Scapa de o grija in plus!
2. Cu ajutorul dispozitivului de indepartare a scamelor integrat puteti scapa simplu si fara efort de scamele si de firele de par de pe hainele dumneavoastra.