Фильтр HEPA 12

Гигиенический HEPA-фильтр (согласно EN 1822:1998) обеспечивает выпуск из пылесоса более чистого воздуха, чем воздух в помещении.

Гигиенический HEPA-фильтр (согласно EN 1822:1998) надежно задерживает содержащиеся в воздухе мелкие частицы грязи (пыльцу, аллергенную пыль и т. п.). Благодаря его высокой эффективности выходящий из пылесоса воздух оказывается чище, чем воздух в помещении, в котором производится уборка. Рекомендуется ежегодная замена фильтра. Гигиенический фильтр HEPA 12 подходит к аппаратам VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.

Особенности и преимущества
Мелкоячеистый фильтр
  • Надежно задерживает пыльцу и другие мельчайших частицы грязи, провоцирующие аллергию.
Удобная замена
  • Быстро и легко заменяется благодаря магнитной фиксации.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,034
Вес (с упаковкой) (кг) 0,055
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 90 x 50 x 50
Области применения
  • Сухой мусор
