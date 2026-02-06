Filtru HEPA 12

Datorită filtrului igienic HEPA (EN 1822:1998), aerul evacuat de la aspirator este mai curat decât aerul ambiental.

Filtrul de igienă HEPA (EN 1822:1998) filtrează din aer cele mai fine particule de praf, cum ar fi polenul sau particulele care declanșează alergii. Este atât de eficient încât aerul evacuat de aspirator este mai curat decât aerul din camera respectivă. Vă recomandăm înlocuirea filtrului o dată pe an. Filtrul de igienă HEPA 12 este compatibil cu aparatele VC 6 Cordless (Premium) ourFamily și VC 7 Cordless yourMax.

Caracteristici si beneficii
Filtru cu plasă fină
  • Filtrează în mod eficient cele mai fine impurități, cum ar fi polenul și alte particule care declanșează alergii.
Ușor de schimbat
  • Rapid și ușor de înlocuit datorită suportului magnetic.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Alb
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 90 x 50 x 50
Domenii de intrebuintare
  • Murdărie uscată
