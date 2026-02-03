Aspirator vertical VC 6 Cordless ourFamily Pet
Aspiratorul VC 6 Cordless ourFamily Pet se mândrește cu o putere mare de aspirare, precum și cu accesorii potrivite pentru a aduna practic toate firele de păr și celulele moarte ale animalelor de companie.
Aspiratorul VC 6 Cordless ourFamily Pet impresionează prin rezultate excelente, manevrare comodă și libertate maximă de mișcare la o durată de funcționare de până la 50 de minute. Motorul puternic BLDC de 250 wați asigură rezultate de aspirare fără efort și o curățare completă, chiar și atunci când trebuie îndepărtat părul și celulele moarte ale pielii animalelor de companie. De asemenea, dispune de o funcție de amplificare pentru un plus de putere atunci când este nevoie. Duza de podea cu motor și lumină LED curăță atât podelele dure, cât și covoarele. De asemenea, este prevăzută și o duză mini turbo cu motor pentru mobilierul tapițat și saltele. Pentru mai mult confort, acesta are o operațiune de golire a recipientului de praf cu un singur clic, un design ergonomic pentru acces ușor sub mobilier și un indicator al bateriei pe trei niveluri. Un alt avantaj este zgomotul redus de funcționare în timpul aspiratului, care nu sperie animalele de companie. Butonul de blocare elimină necesitatea de a ține apăsat tot timpul butonul de pornire. Dispozitivul compact poate fi folosit și ca aspirator de mână, de exemplu pentru a curăța obiecte de mobilier. Setul de livrare include o duză pentru spații înguste, o perie moale pentru mobilier 2 în 1, un dispozitiv de curățare a filtrului, precum și un al doilea filtru de schimb și un suport de perete cu funcție de încărcare.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie bine adaptată.Baterie puternică de 25,2 V, care se completează perfect cu duza de podea activă. Timp de funcționare optimizat de 50 de minute în modul normal. Motor de 250 W, duză activă pentru podele, Power Lock și sistem de filtrare fără sac în 3 etape.
Sistem de filtrare conceput în mod practic.Sistem de filtrare în 3 etape, cu filtrare tip ciclon, filtru de admisie al aerului și filtru de igienă HEPA. Golire simplă a filtrului cu un singur clic.
Accesorii suplimentare speciale pentru proprietarii de animale de companieMini-turboperia motorizată îndepărtează cu ușurință practic toate firele de păr de animale de companie de pe mobilierul tapițat. Curățarea ușoară a filtrului - este important pentru suprafețele cu concentrații mari de murdărie în gospodăriile cu animale de companie, când filtrul trebuie curățat mai des.
Duză activă pentru podea.
- Preluare optimă a murdăriei cu ajutorul rolei cu motor.
- Manevrabilitatea extremă îl face foarte ușor de deplasat pe sub mobilier.
- Asigură o curățare eficientă a suprafețelor.
Controlul puterii în două trepte.
- Timp de funcționare suficient pentru a curăța gospodării mai mari.
- Modul de creștere a puterii opțional.
Suport de perete, inclusiv opțiunea de încărcare.
- Cu ajutorul suportului de perete, dispozitivul poate fi depozitat rapid și ușor.
- Încărcare comodă prin simpla suspendare a aspiratorului.
Afișaj intuitiv al informațiilor și al încărcării.
- Informații și mesaje de eroare prin intermediul unui afișaj LED ușor de citit.
- Afișarea stării bateriei.
Ușor de folosit.
- Puterea poate fi reglată rapid și ușor pentru a se potrivi unei anumite aplicații.
- Modul de creștere a puterii opțional.
- Include funcția Power Lock pentru o utilizare ușoară.
O gamă largă de aplicații
- Opțiune de a atașa accesorii suplimentare pentru curățarea ideală, în orice zonă a casei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 78
|Capacitatea recipientului de murdarie. (ml)
|800
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune (V)
|25,2
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Modul normal: / approx. 50 Modul de amplificare: / approx. 11
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|235
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Acumulator: Baterie 25.2 V/2.5 Ah (1 buc.)
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 12 (EN1822:1998).
- Filtru de admisie a aerului.: 2 Bucată
- Dispozitiv de curățare a filtrului.
- Duză universală mare cu LED pentru podele.
- Perie turbo mini.
- Duza pentru spații înguste
- Duză de mobilă 2 în 1.
- Tub de aspirare.: Metal
- Suport mare de perete cu funcție de încărcare.
Echipament
- Maner cu soft-grip.
- Sistem de filtrare fără sac.
- Putere reglabilă.: Cu 2 nivele de putere.
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure sigilate
- Covoare
- Parul animalelor de companie