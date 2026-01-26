Aspirator vertical VC 7 Cordless yourMax
Aspiratorul fără fir VC 7 Cordless yourMax aduce împreună curățarea fără efort și durata maximă de funcționare. Cu o greutate redusă, sistem de filtrare fără sac și un senzor inovator de praf, acest aspirator reprezintă soluția perfectă pentru o curățare eficientă și comodă.
VC 7 Cordless yourMax oferă o experiență de curățare îmbunătățită, beneficiind de o greutate redusă, un sistem de filtrare fără sac și un senzor inovator de praf. Transformând procesul de aspirare într-o experiență de curățare, VC 7 Cordless yourMax impresionează prin tehnologia de vârf, caracteristicile extinse și operabilitatea convenabilă. Senzorul inovator de praf recunoaște nivelul de murdărie, ajustează puterea de aspirare și optimizează astfel durata de viață a bateriei, oferind până la 60 de minute de funcționare. Cu un motor BLDC puternic de 350 de wați și o tensiune a bateriei de 25,2 volți, aspiratorul asigură o aspirare fără efort. Funcția de amplificare adaugă o putere maximă de aspirare printr-o simplă apăsare a unui buton. Golirea ușoară a recipientului de praf cu un singur clic, designul ergonomic pentru acces în zone dificile și iluminarea cu LED a duzei active pentru podea, fac curățarea mai eficientă și mai plăcută. Cu diferite duze incluse, precum cea pentru spații inguste și cea 2 în 1 pentru tapițerie și mobilier, VC 7 Cordless yourMax se adaptează diverselor nevoi de curățare. Indicatorul de stare a bateriei și suportul de perete cu funcție de încărcare adaugă practicitate acestei experiențe avansate de curățare.
Caracteristici si beneficii
Tehnologia senzorului de praf.
Tehnologie bine adaptată.
Sistem de filtrare conceput în mod practic.
Duză activă pentru podea.
Controlul puterii în două trepte.
Suport de perete, inclusiv opțiunea de încărcare.
Afișaj intuitiv al informațiilor și al încărcării.
Ușor de folosit.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 78
|Capacitatea recipientului de murdarie. (ml)
|800
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune (V)
|25,2
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Modul normal: / approx. 60 Modul de amplificare: / approx. 8
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|220
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Acumulator: Baterie 25.2 V/2.5 Ah (1 buc.)
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 12 (EN1822:1998).
- Filtru de admisie a aerului.: 2 Bucată
- Dispozitiv de curățare a filtrului.
- Duză universală mare cu LED pentru podele.
- Duza pentru spații înguste
- Duză pentru tapiserie și perie moale pentru praf (2 în 1).
- Perie moale.
- Tub de aspirare.: Metal
- Suport mare de perete cu funcție de încărcare.
Echipament
- Maner cu soft-grip.
- Sistem de filtrare fără sac.
- Putere reglabilă.: Cu 2 nivele de putere.
- Senzor de praf.
Domenii de intrebuintare
- Podele dure sigilate
- Covoare
- Suprafețe textile
- Scări