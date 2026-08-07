МК барабана для шланга, для HD с ДВС, 30 м
Монтажный комплект барабана, устанавливаемого на аппарате, с соединительным шлангом для присоединения к выходу высокого давления аппарата. Барабан может вращаться под давлением. С разъемом EASY!Lock.
Комплект барабана для шланга для монтажа на блоке. Идеальное решение для безопасного и компактного хранения шлангов высокого давления. Подключается к очистителю высокого давления. Также вращается под давлением. Разъем: 22 х 1,5.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|30
|Цвет
|антрацит
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9,4
Scope of supply
- Барабан для шланга