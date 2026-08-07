Set de fixare a tamburului pentru mașini HD pe benzină, 30 m
Kit de fixare a tamburului pentru furtun pe aparat Pentru depozitarea în siguranță și în ordine a furtunurilor de înaltă presiune (cu furtun de conectare la racordul de ieșire HP al aparatului). Poate fi rotit sub presiune cu un racord 22 x 1,5.
Kit tambur furtun pentru montare pe unitate. Soluţia perfectă pentru depozitarea în siguranță şi cu economie de spaţiu a furtunurilor de înaltă presiune. Se cuplează la aparatul de curățat cu înaltă presiune. De asemenea, se rotește sub presiune. Racord: 22 x 1,5.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungime (m)
|30
|Culoarea
|antracit
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,4
Scope of supply
- Tambur furtun
- Furtun de racordare