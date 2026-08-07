Set de fixare a tamburului pentru mașini HD pe benzină, 30 m

Kit de fixare a tamburului pentru furtun pe aparat Pentru depozitarea în siguranță și în ordine a furtunurilor de înaltă presiune (cu furtun de conectare la racordul de ieșire HP al aparatului). Poate fi rotit sub presiune cu un racord 22 x 1,5.

Kit tambur furtun pentru montare pe unitate. Soluţia perfectă pentru depozitarea în siguranță şi cu economie de spaţiu a furtunurilor de înaltă presiune. Se cuplează la aparatul de curățat cu înaltă presiune. De asemenea, se rotește sub presiune. Racord: 22 x 1,5.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungime (m) 30
Culoarea antracit
Greutate cu ambalaj (kg) 9,4

Scope of supply

  • Tambur furtun
  • Furtun de racordare
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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