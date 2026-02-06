Многофункциональный комплект для пылесосов VC
Многофункциональный комплект расширяет разнообразие сфер применений большого ассортимента пылесосов. Уборка становится легче и проще.
Благодаря широкому спектру аксессуаров удобно убирать труднодоступные места и любые задачи по уборке становятся проще и легче. Насадки имеют эргономичную конструкцию и просты в использовании. Набор содержит щелевую насадку, насадку для сбора волос, гибкий переходник для соединения и четыре разные щетки. Кроме того, в комплект входит переходник, благодаря которому можно присоединить любой шланг к различным аксессуарам.
Особенности и преимущества
Подходит к пылесосам для сухой уборки Kärcher
Многофункциональный комплект аксессуаров
- Благодаря разнообразному ассортименту принадлежностей многие задачи по уборке дома теперь легче решать.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,45
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,26
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|410 x 308 x 80
Области применения
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)