Shoe!Cleaner для SE
Быстрая очистка обуви без лишней воды: Shoe!Cleaner — идеальный вариант для тщательной очистки обуви для спорта и отдыха. Подходит для моющих пылесосов SE 3 Compact, 4, 5 и 6.
Инновационная насадка Kärcher Shoe!Cleaner может использоваться для очистки самых различные видов обуви для спорта и отдыха – быстро, тщательно и без лишней воды. Благодаря ей вы легко очистите беговые кроссовки или туристические ботинки прямо в доме, ничего при этом не испачкав. Сменные кольцевые щетки позволяют быстро и тщательно очистить как подошву, так и верх обуви. Мягкая щетина эффективно и бережно очищает чувствительные материалы. Благодаря автоматическому всасыванию воды во время очистки обувь сохнет почти мгновенно. Кроме этого, Shoe!Cleaner имеет функцию промывки, предотвращающую ее загрязнение в процессе очистки. Все это делает Shoe!Cleaner удобным и надежным дополнением к моющим пылесосам SE 3 Compact, SE 4, SE 5 и SE 6, которое может использоваться для очистки любой обуви.
Особенности и преимущества
Инновационная технология Kärcher для оптимальных результатов очисткиСменная кольцевая щетка для тщательной очистки подошвы и верха обуви. Удаление излишков воды путем автоматического всасывания в процессе очистки. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей.
Простое и удобное использованиеФункция промывки, предотвращающая загрязнение принадлежности в процесс очистки. Руки остаются чистыми, а принадлежности могут быть убраны сразу после использования. Интуитивно понятное управление.
Мягкая щетинаУдаляет грязь с обуви тщательно, но в то же время бережно. Не оставляет следов на чувствительных поверхностях.
Подходит для моющих пылесосов Kärcher SE 3 Compact, SE 4, SE 5 и SE 6
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,085
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,144
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|124 x 65 x 44
- Обувь / походные ботинки