Инновационная насадка Kärcher Shoe!Cleaner может использоваться для очистки самых различные видов обуви для спорта и отдыха – быстро, тщательно и без лишней воды. Благодаря ей вы легко очистите беговые кроссовки или туристические ботинки прямо в доме, ничего при этом не испачкав. Сменные кольцевые щетки позволяют быстро и тщательно очистить как подошву, так и верх обуви. Мягкая щетина эффективно и бережно очищает чувствительные материалы. Благодаря автоматическому всасыванию воды во время очистки обувь сохнет почти мгновенно. Кроме этого, Shoe!Cleaner имеет функцию промывки, предотвращающую ее загрязнение в процессе очистки. Все это делает Shoe!Cleaner удобным и надежным дополнением к моющим пылесосам SE 3 Compact, SE 4, SE 5 и SE 6, которое может использоваться для очистки любой обуви.