Сменные стяжки для оконного пылесоса

Запасные стяжки (280 мм) для всасывающей насадки оконного пылесоса.

Чтобы восстановить эффективную работу аккумуляторного стеклоочистителя, гарантирующую тщательный сбор влаги с любых гладких поверхностей, достаточно лишь заменить износившиеся стяжки новыми (длиной 280 мм).

Особенности и преимущества
Силиконовые стяжки
  • Уборка без капель и грязных разводов
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет Черный
Вес (кг) 0,035
Вес (с упаковкой) (кг) 0,056
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 280 x 5 x 45
Области применения
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Душевая кабина / ванна
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Конденсат
  • Солнечные батареи / Балконные электростанции
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Created with AI (artificial intelligence)

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