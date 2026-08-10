Соединительный элемент для всасывающих␍трубопроводов 1 1/4" (32 мм)

Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с трубами диаметром 1 1/4".

Особенности и преимущества
Соединительная деталь непосредственно для всасывающих трубопроводов (1 1/4 ")
  • Беспроблемное подключение насоса к трубопроводам (1 1/4 ")
Спецификации

Технические характеристики

Размер резьбы G1
Цвет Черный
Вес (кг) 0,086
Вес (с упаковкой) (кг) 0,102
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 63 x 80 x 63

Оснащение

  • Аксессуары из ассортимента Kärcher Perfect Connect
Области применения
  • Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема
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Created with AI (artificial intelligence)

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