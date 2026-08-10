Соединительный элемент для всасывающих␍трубопроводов 1 1/4" (32 мм)
Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с трубами диаметром 1 1/4".
Особенности и преимущества
Соединительная деталь непосредственно для всасывающих трубопроводов (1 1/4 ")
- Беспроблемное подключение насоса к трубопроводам (1 1/4 ")
Спецификации
Технические характеристики
|Размер резьбы
|G1
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,086
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,102
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|63 x 80 x 63
Оснащение
- Аксессуары из ассортимента Kärcher Perfect Connect
Области применения
- Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема