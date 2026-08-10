Pipe coupling
Piesa de conectare face posibilă cuplarea (conexiune rezistentă la vid) a unei conducte de 1 1/4" la partea de aspirare a unei pompe. Folosește principiul de etanșare PerfectConnect pentru o etanșare sigură.
Prin intermediul piesei de racordare (racord rezistent la vid), la partea de aspirare a unei pompe se pot conecta conductele de aspirație cu diametrul țevii PE de 1 1/4". Aceasta înseamnă că, de exemplu, apa poate fi extrasă din surse alternative de apă, cum ar fi rezervoare sau puțuri, și utilizată pentru mașina de spălat, pentru a spăla toaleta sau pentru a uda grădina. Datorită filetului interior G1, pot fi utilizate orice furtunuri de aspirație disponibile în comerț, prevăzute cu un racord cu filet exterior G1. Principiul de etanşare radială PerfectConnect uşor de utilizat al accesoriilor BP oferă o etanşare extrem de fiabilă — pentru a garanta funcţionarea fără probleme.
Caracteristici si beneficii
Piesa de racordare direct pentru conductele de aspirare (1 1/4")
- Conectare fără scule a pompei la conducte (1 1/4").
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiune filet
|G1
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|63 x 80 x 63
Echipament
- Accesorii din gama Kärcher PerfectConnect
Domenii de intrebuintare
- Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.