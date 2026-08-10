Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих трубопроводов 1" (25 мм)
Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1".
Соединительный элемент может использоваться для подключения насосов (вакуумонепроницаемое соединение) на стороне всасывания к 1-дюймовым полиэтиленовым трубам без резьбы - идеально подходит для использования воды из альтернативных источников воды, таких как цистерны или колодцы, для стиральной машины, смывки туалета или полива сада. Внешнюю резьбу G1 можно использовать для подключения имеющихся в продаже всасывающих комплектов с резьбой G1. Соединения PerfectConnect удобны в использовании. Для обеспечения бесперебойной работы насосов.
Особенности и преимущества
Соединительный элемент для 1-дюймовых всасывающих трубопроводов без резьбы
- Беспроблемное подключение насоса к трубопроводам 1"
Спецификации
Технические характеристики
|Размер резьбы
|G1
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,058
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,074
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|54 x 72 x 54
Оснащение
- Аксессуары из ассортимента Kärcher Perfect Connect
Области применения
- Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема