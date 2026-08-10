Piesă de conectare pentru conducte de aspirație de 1" (25 mm)
Piesa de racord pentru conexiunea rezistentă a pompei pe partea de aspirație a conductelor nefiletate (compatibil cu diametrul conductei de 1"). Principiu de etanșare PerfectConnect.
Piesa de conectare poate fi folosită pentru conectarea pompelor (conexiune rezistentă la vid) pe partea de aspirație la conducte PE de 1" nefiletate - ideală pentru utilizarea apei din surse alternative de apă, cum ar fi rezervoarele sau puțurile. Filetul extern G1 poate fi utilizat pentru a conecta seturile de aspirație disponibile comercial care au un filet de conectare G1. Principiul de etanșare PerfectConnect al accesoriilor BP asigură montarea cu ușurință și oferă o sigilare extrem de sigură pentru a asigura funcționarea fără probleme a pompelor.
Caracteristici si beneficii
Piesă de racordare pentru conducte de aspirare de 1" nefiletate
- Conectare fără ustensile a pompei la conductele de 1".
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiune filet
|G1
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|54 x 72 x 54
Echipament
- Accesorii din gama Kärcher PerfectConnect
Domenii de intrebuintare
- Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.