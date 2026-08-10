Piesa de conectare poate fi folosită pentru conectarea pompelor (conexiune rezistentă la vid) pe partea de aspirație la conducte PE de 1" nefiletate - ideală pentru utilizarea apei din surse alternative de apă, cum ar fi rezervoarele sau puțurile. Filetul extern G1 poate fi utilizat pentru a conecta seturile de aspirație disponibile comercial care au un filet de conectare G1. Principiul de etanșare PerfectConnect al accesoriilor BP asigură montarea cu ușurință și oferă o sigilare extrem de sigură pentru a asigura funcționarea fără probleme a pompelor.