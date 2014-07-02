Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.

Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Особенности и преимущества
Пометрово (только в некоторых магазинах). В интернет-магазине продается только бухтой.
Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 25
Диаметр 3/4″
Цвет Черный
Вес (кг) 4,19
Вес (с упаковкой) (кг) 4,21
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 380 x 380 x 152
Области применения
  • Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема
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Created with AI (artificial intelligence)

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