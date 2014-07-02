Furtun de aspirare, disponibil in vrac
Furtun-spirala rezistent la vacuum disponibil in vrac, pentru ajustarea lungimii individual si pentru conectarea la pompele submersibile, de gradina si la pompele submersibile de inalta presiune cat si la instalatiile de apa menajera si automate de apa menajera.
Furtun in spirala rezistent la vid 3/4", 25 m, disponibil en gros, pentru utilizare generala. Furtunul poate fi taiat la lungimea necesara. Poate fi utilizat impreuna cu adaptoarele Karcher si cu filtrele de aspirare Karcher, ca seturi individuale. Ideal pentru conectarea la pompele submersibile, pompele de gradina, pompele de presiune submersibila, pompele cu presiune ridicata pentru utilizare domestica.
Caracteristici si beneficii
Marfa la metru
- Lungimile de furtun pot fi taiate individual. De utilizat in combinatie cu cuplaje si filtre de aspirare in forma de garnituri individuale de furtun.
Furtun in spirala rezistent la vid
- Furtun flexibil pentru transportul apei si aspirarea apei
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungime (m)
|25
|Diametru
|3/4″
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|4,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 380 x 152
Domenii de intrebuintare
- Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.