Adapter connection

Cu ajutorul adaptorului de conectare, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la o sursă de apă.

Cu ajutorul adaptorului de cuplare, orice pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la o sursă de apă. Racord filetat: G1 (33,3 mm) la G1 (33,3 mm).

Caracteristici si beneficii
Adaptor de cuplare
  • Racord rapid al racordurilor de apă cu filet interior la o pompă cu filet interior
Filetare de racordare optimizată
  • Etanșarea sigură a adaptorului fără bandă de etanșare etc.
Instalare fara a fi necesare alte scule
  • Nu sunt necesare instrumente pentru racordare

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiuni 1" la 1"
Dimensiune filet G1
Diametru 1″
Culoarea Negru
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 35 x 75 x 35

Echipament

  • Accesorii din gama Kärcher PerfectConnect
Domenii de intrebuintare
  • Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.
  • Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.
  • Pentru alimentarea cu apă a toaletelor și a mașinilor de spălat.
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Created with AI (artificial intelligence)

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