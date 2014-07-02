Adapter connection
Cu ajutorul adaptorului de conectare, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la o sursă de apă.
Cu ajutorul adaptorului de cuplare, orice pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la o sursă de apă. Racord filetat: G1 (33,3 mm) la G1 (33,3 mm).
Caracteristici si beneficii
Adaptor de cuplare
- Racord rapid al racordurilor de apă cu filet interior la o pompă cu filet interior
Filetare de racordare optimizată
- Etanșarea sigură a adaptorului fără bandă de etanșare etc.
Instalare fara a fi necesare alte scule
- Nu sunt necesare instrumente pentru racordare
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiuni
|1" la 1"
|Dimensiune filet
|G1
|Diametru
|1″
|Culoarea
|Negru
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|35 x 75 x 35
Echipament
- Accesorii din gama Kärcher PerfectConnect
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.
- Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.
- Pentru alimentarea cu apă a toaletelor și a mașinilor de spălat.