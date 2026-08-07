Adaptor 8 TR20IG-M18AG

Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche

Specificații tehnice

Date tehnice

Temperatură (°C) max. 155
Presiunea maximă (bar) 300
Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Masini compatibile
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Created with AI (artificial intelligence)

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