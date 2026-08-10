Bodenduese verpackt basaltgrau DN40
Duză universală (ID 40), plastic, lățime de lucru de 360 mm. Cu role laterale, benzi de periere (6.905-878.0) și lamele din cauciuc (6.905-877.0).
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru nominal standard ( )
|ID 40
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Lățime (mm)
|360
|Culoarea
|gri
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|370 x 190 x 75
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Masini compatibile
- Furtun de aspirare complet., C40, 10m
- Furtun de aspirare electroconductor C40
- Furtun de aspirare, C- DN 40 kpl., el. + Modul PFC, conductor electric
- Furtun de aspirare, C-DN 40, 16m, complet + adaptor DN 40
- Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet
- Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet
- Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet