Cuplaj pompe inclusiv ventilului de retinere, mic
Cuplajul pompe cu ventil de retinere se foloseste la conexiunea Vakuumfesten a furtunului de aspirare pompe (de exemplu pompe de gradina, automate de apa menajera, si instalatii de apa menajera).
Adaptor de pompa pentru conectarea rezistenta la vid a furtunurilor de absorbtie la pompele de gradina si la pompele cu presiune ridicata pentru utilizarea domestica. Adaptorul este ideal pentru pompele cu filet de conectare 1" (33,3 mm) si 3/4" sau 1" furtunuri. Include saiba de imbinare, clema de furtun, curatitor si supapa de verificare. Supapa de verificare poate fi utilizata in pompe submersibile sau pompe cu presiune submersibile pentru a preveni curgerea apei inapoi in pompa. in caz contrar, un spalator este utilizat in locul supapei de verificare.
Caracteristici si beneficii
Piesă de conectare
- Pentru racorduri rezistente la vid ale furtunurilor la pompa
Filet rotativ
- Pentru fixarea simpla a racordului de pompa la pompa corespunzatoare, in special daca furtunul este deja montat pe cuplajul de pompa.
Pentru furtunuri 3/4 "și 1"
- in functie de dimensiunea furtunului, se poate utiliza cuplajul corect in mod corespunzator.
Incl. garnituri plate
- Daca cuplajul etanseaza pompa, apa nu poate iesi
Incl. supapă de reținere
- impiedica returul apei deja pompate. Se recomanda in special utilizarea cu pompe submersibile si pompe submersibile de inalta presiune.
Incl. cleme de furtun
- Pentru fixarea furtunului pe cuplajul de pompa
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiuni
|Potrivit pentru furtunuri de 3/4” și 1”
|Dimensiune filet
|G1
|Culoarea
|Negru
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|41 x 65 x 41
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.
- Pentru utilizarea în zone inundate
- Pentru inundații în casă și pivniță (scurgeri ale mașinii de spălat/ infiltrări ale apei subterane)
- Pentru alimentarea cu apă a toaletelor și a mașinilor de spălat.