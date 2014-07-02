Cuplaj pompe inclusiv ventilului de retinere, mic

Cuplajul pompe cu ventil de retinere se foloseste la conexiunea Vakuumfesten a furtunului de aspirare pompe (de exemplu pompe de gradina, automate de apa menajera, si instalatii de apa menajera).

Adaptor de pompa pentru conectarea rezistenta la vid a furtunurilor de absorbtie la pompele de gradina si la pompele cu presiune ridicata pentru utilizarea domestica. Adaptorul este ideal pentru pompele cu filet de conectare 1" (33,3 mm) si 3/4" sau 1" furtunuri. Include saiba de imbinare, clema de furtun, curatitor si supapa de verificare. Supapa de verificare poate fi utilizata in pompe submersibile sau pompe cu presiune submersibile pentru a preveni curgerea apei inapoi in pompa. in caz contrar, un spalator este utilizat in locul supapei de verificare.

Caracteristici si beneficii
Piesă de conectare
  • Pentru racorduri rezistente la vid ale furtunurilor la pompa
Filet rotativ
  • Pentru fixarea simpla a racordului de pompa la pompa corespunzatoare, in special daca furtunul este deja montat pe cuplajul de pompa.
Pentru furtunuri 3/4 "și 1"
  • in functie de dimensiunea furtunului, se poate utiliza cuplajul corect in mod corespunzator.
Incl. garnituri plate
  • Daca cuplajul etanseaza pompa, apa nu poate iesi
Incl. supapă de reținere
  • impiedica returul apei deja pompate. Se recomanda in special utilizarea cu pompe submersibile si pompe submersibile de inalta presiune.
Incl. cleme de furtun
  • Pentru fixarea furtunului pe cuplajul de pompa

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiuni Potrivit pentru furtunuri de 3/4” și 1”
Dimensiune filet G1
Culoarea Negru
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 41 x 65 x 41
Domenii de intrebuintare
  • Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.
  • Pentru utilizarea în zone inundate
  • Pentru inundații în casă și pivniță (scurgeri ale mașinii de spălat/ infiltrări ale apei subterane)
  • Pentru alimentarea cu apă a toaletelor și a mașinilor de spălat.
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova