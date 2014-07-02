Adaptor de pompa pentru conectarea rezistenta la vid a furtunurilor de absorbtie la pompele de gradina si la pompele cu presiune ridicata pentru utilizarea domestica. Adaptorul este ideal pentru pompele cu filet de conectare 1" (33,3 mm) si 3/4" sau 1" furtunuri. Include saiba de imbinare, clema de furtun, curatitor si supapa de verificare. Supapa de verificare poate fi utilizata in pompe submersibile sau pompe cu presiune submersibile pentru a preveni curgerea apei inapoi in pompa. in caz contrar, un spalator este utilizat in locul supapei de verificare.